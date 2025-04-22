Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılına ilişkin vekaletle kurban kesim bedelini belirledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

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Geçen yıl vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlenmişti.

"GEÇEN YIL 1 MİLYON 50 BİN FİLİSTİNLİYE KURBAN ETİ ULAŞTIRILDI"

Erbaş, "Geçtiğimiz yıl vakfımıza emanet edilen 747 bin 52 hisse kurban, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek aralarında 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimizin de bulunduğu toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı" bilgisini verdi.