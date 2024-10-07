Diyabet hastasıysanız hangi atıştırmalıkları tüketmelisiniz?
Diyabet hastasıysanız sağlığınıza normalden çok daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Yediklerinize, içtiklerinize özen göstermelisiniz. Besin değeri yüksek atıştırmalıklar tüketmeye de dikkat etmelisiniz. İşte diyabeti olanlar için sağlıklı atıştırmalıklar...
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Diyabet hastasıysanız, sağlıklı atıştırmalıklar seçmek zor olabilir. Genel sağlığınızı destekleyen besin değeri yüksek gıdalarla atıştırmak da önemlidir.
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1. Haşlanmış yumurta
Haşlanmış yumurta, diyabet hastaları için sağlıklı bir atıştırmalıktır. Protein içeriği onu gerçekten parlatır. Bir büyük haşlanmış yumurta 6,3 gram protein sağlar; bu da diyabet için faydalıdır çünkü yemek yedikten sonra kan şekerinizin çok yükselmesini önlemeye yardımcı olur.
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2. Çilekli yoğurt
Meyvelerdeki antioksidanlar, iltihaplanmayı azaltabilir ve kan şekeri seviyelerini düşüren hormonları salgılamaktan sorumlu organ olan pankreas hücrelerinin hasar görmesini önleyebilir. Ayrıca, çilek harika bir lif kaynağıdır. Örneğin, 1 fincan (150 gram) çilek porsiyonu 3,6 gram lif sağlar; bu da sindirimi yavaşlatmaya ve yemekten sonra kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.
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Yoğurt da kan şekeri seviyesini düşürme özelliğiyle bilinir. Bu, kısmen içerdiği probiyotiklerden kaynaklanır ve bu da vücudunuzun şeker içeren gıdaları metabolize etme yeteneğini geliştirebilir.
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3. Bir avuç badem
Badem çok besleyicidir ve atıştırmak için uygundur. 28 gram bir porsiyon badem, manganez için önerilen günlük alım miktarının 0,6 miligramı veya yüzde 27'si, magnezyum için 76,5 miligram veya yüzde 18'i ve riboflavin için 0,32 miligram veya yüzde 25'i dahil olmak üzere 15'in üzerinde vitamin ve minerali sağlar.
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Araştırmalar, bademin diyabetli kişilerde kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bir çalışmada, 24 hafta boyunca her gün diyetlerine badem ekleyen 58 kişinin uzun vadeli kan şekeri seviyelerinde yüzde 3'lük bir düşüş yaşanmıştır.
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4. Nohut
Nohut, inanılmaz derecede sağlıklı bir baklagildir. Yarım su bardağı (82 gram) nohut porsiyonunda yaklaşık 7 gram protein ve 6 gram lif vardır, bu da onları diyabetli insanlar için mükemmel bir atıştırmalık haline getirir.
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Araştırmalar, nohut ve diğer baklagillerin düzenli olarak tüketilmesinin, kan şekeri seviyelerini yönetmeye yardımcı olma potansiyelleri sayesinde diyabet riskini azaltmada rol oynayabileceğini göstermiştir.
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5. Süzme peyniri
Süzme peynir, diyabet hastaları için harika bir atıştırmalıktır. Yarım fincan (yaklaşık 112 gram) küçük lor süzme peynir porsiyonu, neredeyse 13 gram protein ve sadece 4 gram karbonhidratın yanı sıra çeşitli vitamin ve mineraller sağlar.
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Süzme peynir gibi gıdaların kan şekerini düşürücü etkileri, yüksek protein içeriğinden kaynaklanıyor olabilir.
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6. Ton balığı salatası
1 ton balığı konservesi yaklaşık 20 gram protein sağlar ve karbonhidrat içermez, bu da diyabetiniz varsa onu harika bir atıştırmalık seçeneği haline getirir. Ayrıca ton balığı, enflamasyonu azaltma ve kan şekeri kontrolünü iyileştirme potansiyelleri nedeniyle diyabetin iyileşmesine yardımcı olduğu gösterilen az miktarda omega-3 yağ asidi sağlar.
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Ton balığı salatasını süzme peynir veya yoğurtla karıştırarak daha da sağlıklı ve yüksek proteinli hale getirebilirsiniz.
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7. Patlamış mısır
Patlamış mısır çok popüler ve sağlıklı bir tam tahıllı atıştırmalıktır. Kısmen düşük kalori yoğunluğu nedeniyle diyabetli kişiler için uygun bir atıştırmalık yiyeceği olarak kabul edilmiştir.
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Bir fincan (8 gram) havayla patlatılmış patlamış mısır sadece 31 kalori içerir. Çoğu mikrodalga patlamış mısırın tuz ve yağ oranı çok yüksek olduğundan, bazı insanlar evde bir hava patlatıcısı kullanarak kendi patlamış mısırlarını yapmayı tercih edebilir.
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8. Siyah fasulye salatası
Siyah fasulye salatası sağlıklı bir atıştırmalıktır. Bunu yapmak için, pişmiş siyah fasulyeleri soğan ve biber gibi doğranmış sebzelerle birleştirin ve salata sosuyla karıştırın. Siyah fasulye, lif ve protein içerdiğinden, diyabetli bireyler için sağlıklı bir atıştırmalıktır.
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Bunları yemek, kan şekerinin yükselmesini önleyebilir ve yemeklerden sonra insülin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Siyah fasulyenin ayrıca düşük kolesterol ve kan basıncı seviyelerine yardımcı olarak kalp sağlığına fayda sağladığı gösterilmiştir.
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9. Ev yapımı protein bar
Protein barlar, sağladıkları önemli miktarda protein nedeniyle diyabetli kişiler için harika bir atıştırmalık seçeneğidir. Mağazadan satın alınan birçok protein barında yüksek oranda şeker bulunur; bu nedenle kendi protein barınızı yapmakta fayda vardır.
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Bu ev yapımı protein bar tarifi fıstık ezmesi, peynir altı suyu proteini ve yulaf unu içerir. Şeker içeriğini düşürmek için bal miktarını azaltabilir ve çikolata parçacıklarını tariften çıkarabilirsiniz.
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10. Yumurtalı muffin
Yumurtalı muffinler, yumurtaların sebzelerle karıştırılması ve ardından muffin kalıbında pişirilmesiyle yapılır. Diyabetli kişiler için hızlı ve sağlıklı bir atıştırmalıktır.
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Bu diyabet dostu yiyeceğin başlıca faydaları, yumurtadan gelen protein ve sebzelerden gelen liflerdir. Bunları yemek, kan şekerinizi sabit tutmanıza yardımcı olabilir.
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Uyarı!
Bu ürünlere karşı herhangi bir hassasiyetiniz varsa, doktorunuza danışmadan denemeyiniz.
Kaynak: Healthline
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