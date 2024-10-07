3. Bir avuç badem

Badem çok besleyicidir ve atıştırmak için uygundur. 28 gram bir porsiyon badem, manganez için önerilen günlük alım miktarının 0,6 miligramı veya yüzde 27'si, magnezyum için 76,5 miligram veya yüzde 18'i ve riboflavin için 0,32 miligram veya yüzde 25'i dahil olmak üzere 15'in üzerinde vitamin ve minerali sağlar.