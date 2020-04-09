09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Habertürk TV'den Afşin Yurdakul'un konuğu oldu. Prof. Dr. Yılmaz, "Koronavirüs salgınında büyük risk altında olan hastalar öncelikle hipertansiyonu olan, sigara içen ve aynı zamanda KOAH'ı olan hastalar. Ardından diyabet geliyor. Bizim ülkemizde 10 milyon civarında diyabet hastası var. Sağlık Bakanlığı verilerin göre de 8 milyon ilaç kullanan diyabetli var. Hastalardan gördüğümüz kadarıyla sağlıkları konusunda çok endişeliler. Diyabet önemli bir risk. Bu konuyla ilgili dün çıkan bir yayında korona ile enfekte olmuş hastaların yaklaşık yüzde 10'unun diyabetli olduğu düşünülüyor" açıklamasında bulundu.
HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİZ 7.5'İN ALTINDAYSA...
Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Peki, diyabetliler neden risk grubunda? Diyabet immün sistemi etkileyen bir hastalık. İmmün sistem eksikliğini oluşturuyor, aynı zamanda yaygın olarak vücutta damar hasarı yaptığı için kalp, böbrekler, beyin damarları olmak üzere bütün vücudu etkiliyor. Ancak her diyabetli korona açısından çok önemli bir risk içeriyor anlaşılmasın. Burada vurguladığımız grup, diyabetle ilişkili olarak kan şeker ayarı iyi olmayan grup. Diyabet süresi nispeten daha uzun olan grup.
Hemoglobin A1c düzeyi 7.5 'un altında olanlarda korona çok büyük bir risk oluşturmuyor. bu nedenle özellikle bu dönemde kan şeker ayarı ve hijyen iki önemli faktördür. Bu konuyla ilişkili olarak diyabet hastalarının diğer hastalardan daha çok dikkat etmesi lazım. Mutlaka kendilerini izole etmeliler, şu dönemi atlatmaları lazım."
Türkiye Diyabet Vakfı olarak koronavirüsle ilgili evde kalan diyabetlilerle ilişkili bir danışma hattı kurduklarını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "Bunu Türkiye Diyabet Vakfı'nın sitesinden bulmak mümkün. Yaklaşık 50 civarında öğretim üyesi hastalardan gelen soruları cevaplayacak" dedi.
İşte Diyabet Destek Hattı ile ilgili bilgiler...
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