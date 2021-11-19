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DİSK'in asgari ücret talebi 5.200 TL

DİSK net asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada "TL’nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret dolar cinsinden son 15 yılın en düşük düzeyine gerilemiştir. Böylece Türkiye işgücü maliyeti açısından tekrar bir 'ucuz emek cenneti' haline gelmiştir. Asgari ücret ülkemizde ücretlerin alt sınırı olmaktan çıkmış ve son yıllarda giderek ortalama ücret haline gelmeye başlamıştır" dedi

19.11.2021 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
DİSK'in asgari ücret talebi 5.200 TL
HABERTURK.COM

DİSK, 2022 yılı için net asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı. Düzenlenen toplantıda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "DİSK asgari ücretin saptandığı Tespit Komisyonunda maalesef temsil edilmiyor. Bunu önemli bir eksiklik olarak görmemize rağmen asgari ücretin sadece masa başında belirlenemeyeceğinin bilincinde olarak yıllardır asgari ücret tespit sürecine aktif biçimde müdahale ediyoruz" dedi.

'MİLYONLARIN ÜCRETİ'

Bugün asgari ücret denildiğinde sınırlı bir işçi kesiminin değil milyonların ücretinin konuşulduğunu belirten Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret memleket ücreti haline gelmiştir. TL’nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret dolar cinsinden son 15 yılın en düşük düzeyine gerilemiştir. Böylece Türkiye işgücü maliyeti açısından tekrar bir 'ucuz emek cenneti' haline gelmiştir. Asgari ücret ülkemizde ücretlerin alt sınırı olmaktan çıkmış ve son yıllarda giderek ortalama ücret haline gelmeye başlamıştır. Avrupa ülkeleri içinde asgari ücret civarında ücretle çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır."

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