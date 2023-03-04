Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Ahmet Tahir'e yönelik saldırının faillerinin tespit edilerek yargılanması çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Irak makamlarının, eski Irak Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi sorumlularından Ahmet Tahir'e yönelik saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını beklediklerini belirtti.

Giriş: 04.03.2023 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Ahmet Tahir'e yönelik saldırının faillerinin tespit edilerek yargılanması çağrısı
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak Türkmen Cephesi’nin Güvenlik Dairesi eski sorumlularından Ahmet Tahir’in bugün (3 Mart) Kerkük’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendik. Bu hain terör saldırısını kınıyoruz.

Bu terör eylemi, Irak’ın kurucu ve asli unsuru olan Türkmenlerin huzuruna ve güvenliğine kastettiği gibi, Irak’ın istikrarını da hedef almaktadır.

Irak makamlarının, saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını bekliyoruz.

AHMET TAHİR'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Irak Türkmen Cephesi (ITC) eski Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Tahir'in Kerkük kentindeki evinin önünde park halinde bulunan aracına yerleştirilen bombanın infilak ettiği saldırıyla ilgili açıklama yapan ITC Başkanı Hasan Turan, olayı şiddetle kınamıştı.

Turan, açıklamasında, “Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi eski sorumlusu emekli subay Ahmet Tahir, şehit edilerek Türkmen şehitler konvoyuna katılmıştır. Şehidimiz, davamıza azim ve sadakatle büyük hizmetler sunmuştur. Bu hassas süreçte böyle önemli şahsiyetimizi kaybetmek camiamızı derinden etkilemektedir.” ifadelerine yer vermişti.

Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya Sudani’ye çağrı yapan Turan, “korkakça” ve “hain” olarak nitelendirdiği terör saldırısının acilen perde arkasının ortaya çıkarılması ve faillerin yakalanmasını istemişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Akşener'in açıklamaları dünya basınında
Akşener'in açıklamaları dünya basınında
İYİ Parti'de kritik toplantılar! Açıklamalar geliyor
İYİ Parti'de kritik toplantılar! Açıklamalar geliyor
CHP'de belediye başkanlarıyla kritik toplantı! İşte yeni gelişmeler
CHP'de belediye başkanlarıyla kritik toplantı! İşte yeni gelişmeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.