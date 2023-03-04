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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak Türkmen Cephesi’nin Güvenlik Dairesi eski sorumlularından Ahmet Tahir’in bugün (3 Mart) Kerkük’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendik. Bu hain terör saldırısını kınıyoruz.

Bu terör eylemi, Irak’ın kurucu ve asli unsuru olan Türkmenlerin huzuruna ve güvenliğine kastettiği gibi, Irak’ın istikrarını da hedef almaktadır.

Irak makamlarının, saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını bekliyoruz.

AHMET TAHİR'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Irak Türkmen Cephesi (ITC) eski Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Tahir'in Kerkük kentindeki evinin önünde park halinde bulunan aracına yerleştirilen bombanın infilak ettiği saldırıyla ilgili açıklama yapan ITC Başkanı Hasan Turan, olayı şiddetle kınamıştı.

Turan, açıklamasında, “Türkmen Cephesi Güvenlik Dairesi eski sorumlusu emekli subay Ahmet Tahir, şehit edilerek Türkmen şehitler konvoyuna katılmıştır. Şehidimiz, davamıza azim ve sadakatle büyük hizmetler sunmuştur. Bu hassas süreçte böyle önemli şahsiyetimizi kaybetmek camiamızı derinden etkilemektedir.” ifadelerine yer vermişti.

Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya Sudani’ye çağrı yapan Turan, “korkakça” ve “hain” olarak nitelendirdiği terör saldırısının acilen perde arkasının ortaya çıkarılması ve faillerin yakalanmasını istemişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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