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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı: UEFA'nın soruşturması kabul edilemez - Gündem Haberleri

        Dışişleri Bakanlığı: UEFA'nın soruşturması kabul edilemez

        EURO 2024 Türkiye-Avusturya son 16 turu maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işaretiyle sevinen milli futbolcu Merih Demiral'e UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 16:57 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:06
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        'UEFA'nın soruşturması kabul edilemez'
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

        Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

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        Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."

        Merih Demiral'a soruşturma
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        YERLİKAYA: BİZİM ÇOCUKLAR'IN BAŞARISI GÖLGELENEMEZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. 'Bizim Çocuklar'ın Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez." ifadesini kullandı.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. 'Bizim Çocuklar'ın Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez."

        ÇELİK: SORUŞTURMA KABUL EDİLEMEZ

        Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez.

        Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır.

        BAHÇELİ'DEN TEPKİ

        Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki gösterdi.

        Bahçeli'nin sözleri şu şekilde;

        "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.

        Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

        UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir.

        Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

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        #dışişleri
        #Merih Meral
        #bozkurt işareti
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