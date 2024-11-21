Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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"Süregelen bu saldırılar, İsrail’e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir. Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz."