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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki mevkidaşlarıyla birlikte İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 17:52 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:52
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        Dışişleri Bakanı Fidan Londra'da
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        Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze’deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyet bugün Londra'daydı. Bakanımız Hakan Fidan, mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü" ifadeleri kullanıldı.

        * Haberin görseli Dışişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından servis edilmiştir.

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