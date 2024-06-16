Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Iraklı mevkidaşı Hüseyin'le görüştü
İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde Bürgenstock kentinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, 'Ukrayna'da Barış Zirvesi' marjında Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bürgenstock'ta bir araya geldi." ifadesine yer verildi.