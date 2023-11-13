Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü
Giriş: 13.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:44
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.
Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.