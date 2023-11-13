Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, Şükri ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.

        Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

        Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan fidan
        #Samih Şükri
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Habertürk Anasayfa