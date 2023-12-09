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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Joly ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:27 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:27
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        Bakan Fidan'dan Kanada'da kritik temaslar
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaşın sona ermesi için Kanada'da temaslarda bulundu.

        Blinken'dan Fidan görüşmesi açıklaması
        Blinken'dan Fidan görüşmesi açıklaması

        Bakan Fidan Gazze Şeridi’ndeki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.

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        #hakan fidan
        #Justin Trudeau
        #haberler
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