Dışişleri Bakanı Fidan Irak'ta temaslarını sürdürüyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor.

Fidan, Irak'taki son gününde başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Reşit arasındaki görüşmede, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasında sınır aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı.

BAKAN FİDAN IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ilk gününde dün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle bir araya gelecek.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.