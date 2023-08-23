Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Irak'ta temaslarını sürdürüyor

        Dışişleri Bakanı Fidan Irak'ta temaslarını sürdürüyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:01 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Irak'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak’ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor.

        Fidan, Irak'taki son gününde başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Reşit arasındaki görüşmede, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasında sınır aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı.

        BAKAN FİDAN IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

        REKLAM

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındı." ifadelerine yer verildi.

        Bakan Fidan Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ilk gününde dün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü.

        Dışişleri Bakanı Fidan'ın Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

        Bakan Fidan Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle bir araya gelecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan fidan
        #Irak
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        Habertürk Anasayfa