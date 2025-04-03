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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot dün ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot dün ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile dün Fransa'nın başkenti Paris'te ikili ve bölgesel konuları görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:34
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        Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Barrot, dün Paris'te ikili ve bölgesel konuları etraflıca ele aldı.

        Fidan, görüşmede, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle eş güdümün artırılmasının önemine değinerek, Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB'nin bu yönde somut adımlar atması konusunda Fransa'dan beklentilerini dile getirdi.

        Görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu da ele alındı.

        Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların Türkiye tarafından desteklendiğini belirterek, bu süreçte tüm NATO müttefiklerinin yakın işbirliği içinde çalışmasının önemine değindi. Fidan, muhtemel bir çözümün kalıcı olabilmesi için savaşan her iki tarafın da rızasının gerektiğinin altını çizdi.

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        Fidan, görüşmede, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının, ülkede istikrar ve huzurun tesisi için önemli olduğuna dikkati çekti.

        Savunma sanayi alanında işbirliği konusunda Türkiye'nin beklentilerini mevkidaşını aktaran Fidan, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin önemini vurguladı.

        Fidan, Suriye'nin kuzeyindeki hapishane ve kamplardaki DEAŞ mensubu yabancı terörist savaşçıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini kaydetti.

        İsrail'in Gazze'ye artan saldırıları bölgesel tehdit

        İsrail'in artan saldırılarının bölgesel istikrarsızlığa sebep olabileceğini belirten Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının ana vatanlarından zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu yineledi.

        Fidan, Arap Birliği tarafından kabul edilen Gazze Planı'na desteğinin altını çizerek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını engellemesinin, insani krizi daha da derinleştirdiğine işaret etti. Bakan Fidan, insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

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        Barrot ile Fidan'ın görüşmesinde, Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar da ele alındı.

        Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımların konuşulduğu görüşmede, enerji alanındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

        Bakan Fidan, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınırken "çifte standart uygulanmasının" yanlış olduğunu belirterek, Fransa ve Romanya'da olduğu üzere, yargı süreçlerinin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

        Fidan, Fransa'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de mevkidaşıyla paylaştı.

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