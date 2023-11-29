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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika: Dışişleri Bakanı Fidan: Acil ateşkese ihtiyacımız var

        Dışişleri Bakanı Fidan: Acil ateşkese ihtiyacımız var

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York ketinde değerlendirmeler bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:06 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:44
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        Fidan: Acil ateşkese ihtiyacımız var
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York ketine geldi. Fidan, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

        Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği temas grubuyla New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin, "BM'nin açıkladığı rakamlara da göre Gazze'nin kuzeyinde çok büyük bir yıkım ve korkunç can kaybı var. Diğer taraftan zorunlu göç nedeniyle de Gazze'nin güneyinde her gün nüfus artıyor. İnsani kriz ile İsrail'in saldırıları sürdürmesi çok daha fazla can kaybına yol açacak. Sizce uluslararası toplumun birlik halinde hareket etmesi ne kadar büyük aciliyet taşıyor? Bu çerçevede temas grubu ne yapabilir?" sorularını yanıtladı.

        Uluslararası toplumun yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi için temas grubunun çok yoğun çalışmalar yürüttüğünü aktaran Fidan, "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ahlaki pusulayı yitirirsek, insanlık olarak yönümüzü kaybederiz." dedi.

        Fidan, uluslararası toplumun siyasi ve insani olmak üzere tüm alanlarda gerekli çabayı sarf etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var. Acilen insani yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Aynı zamanda İsrail-Filistin sorununun hızlı bir şekilde temelindeki nedenlerine de inilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, iki devletli çözümün önemine değindi.

        ÇİNLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

        Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşme gerçekleştirdi.

        Bakan Fidan’ın ayrıca TSİ 20.00’den sonra Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Orta Doğu konulu oturumunda konuşma yapması bekleniyor.

        Bakan Fidan, temasları kapsamında Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Orta Doğu’dan sorumlu Devlet Bakanı Tarıq Ahmad’ı kabul edecek.

        GAZZE DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYOR

        Bakan Fidan, geçtiğimiz pazartesi günü İspanya’nın Barselona’da Gazze konulu Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu’na, dün ise Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmıştı. Söz konusu toplantılarda Gazze konusu ağırlıklı biçimde ele alınmıştı.

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        #hakan fidan
        #Wang Yi
        #haberler
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