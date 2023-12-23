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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:50 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:50
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        Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü
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        Görüşmede, Gazze’deki son durum ve insani yardım konusunda BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen karar tasarısı değerlendirildiği bildirildi.

        Dışişleri Bakanı Fidan, insani yardım faaliyetlerinin en etkin biçimde yürütülmesi için azami çaba gösterilmesinin önemine değinirken, ateşkes hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğine, nihai hedefin ise bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Filistin devletinin kurulması olduğuna dikkat çekti.

        Görüşmede İİT ve Arap Ligi Temas Grubu’nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri de ele alınırken, Gazze’de yaşanan insani trajedinin uluslararası toplumun gündeminde tutulması yönündeki ortak çabaların sürmesi konusunda mutabık kalındı.

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        #Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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