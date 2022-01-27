Discord'a erişim problemi yaşanıyor. 'bağlantı sorunu' olarak çıkan hata ekranında programa erişim şuan için gerçekleştirilemiyor. Discord çöktü mü, neden açılmıyor? DC Discord erişim sorunu ne zaman düzelir?
DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?
Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı.
Discord konu ile ilgili kullanıcılara yanıt olarak "Sorun için özür dileriz, ekibimiz bu sorunu araştırıyor" cevabını verdi.
DISCORD NE ZAMAN DÜZELİR?
Discord, erişim sorununa ilişkin yeni bir tweet atarak:
"Şu anda yaygın bir API kesintisini araştırıyoruz ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Daha fazla ayrıntı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz." açıklamasında bulundu.
DISCORD UYGULAMASI HAKKINDA
Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.
Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses, metin veya stage kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.
Discord'un en çok bilinen stabil versiyonunun dışında "Public Test Build", "Canary" ve "Development Version" olmak üzere üç adet "gizli" sürümü de mevcuttur. Stabil versiyonunun ve Public Test Build versiyonunun ikonları birbirinin aynısı olmasına rağmen Canary sürümünün ikonu sarı zemin üzerine Discord logosu ve Development Version'un ikonu ise siyah zemin üzerine plan kağıdı desenleri ile Discord logosu şeklindedir. Canary ve Public Test Build versiyonlarında stabil versiyondan daha ileride bir versiyon numarasında sahip oluyorsunuz. Development Version'da ise daha da ileride bir versiyon ve sunucu davetleri gibi bir görüntüye sahip "Build ID" linklerini kullanabiliyorsunuz. Bu linkler doğrultusunda uygulama içinde değişik sürümleri deneyebilir, daha farklı özellikleri test edebilirsiniz
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