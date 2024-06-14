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        Dışarısı 40 derece ile kavrulurken onlar soba ile ısınıyor

        Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derecelere dayanırken serinlemek isteyen vatandaşlar 500 yıllık geçmişe sahip Kaleoğlu Mağarası'na akın ediyor. Tarihi mağarayı ziyaret edenler sonrasında ise üşüyerek battaniye ve soba ile ısınmaya çalışıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:03
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          Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar etkili olurken, Gaziantep'in sıcak yaz günlerinden bunalan vatandaşlar, 500 yıllık geçmişe sahip olan Kaleoğlu Mağarası'nda serinliyor.

          Öyleki tarihi mağaraya serinlemek için gidenler sonrasında üşüyerek battaniye ve soba ile ısınmaya çalışıyor.

        • 2

          DOĞAL KLİMA ÖZELLİĞİ VAR

          Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 40 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu belirterek, "Mağaramızdaki doğal klima, özelliğini 500 yıldır koruyor. Mağara 4 kuyu ve 12 sütun ayaktan oluşuyor. Savaş dönemlerinde silah deposu ve barınma alanı olarak kullanılmış. Dünya harikası diyebileceğimiz bir yer. Şu an Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler sıcaktan bunalınca burayı tercih ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

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          Mağara içerisinde üşüyen vatandaşların soba yakılmasını istediğini söyleyen Kaleoğlu, "Vatandaşlar dışarıdaki sıcaktan kaçarak mağarada serinliyor. 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkta vatandaşlar şal istiyor. Soba yakmamızı istiyor. Bizler de sobayı yakarak onlara bu imkanları sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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          Serinlemek için tarihi mağara kafeye giden Şehriban Yılmaz, mağaranın kendine has doğal klimasından dolayı serinlediklerini hatta üşüdüklerini söyleyerek, "İyi ki sobayı yaktılar" diye konuştu.

          Başka bir kişi ise "Dışarı çok sıcaktı. Arkadaşlarım da hiç gelmediği için serinlemek için burayı tavsiye ettim. 500 yıllık geçmişinin olduğunu biliyordum ama serin olacağını bilmiyordum. Buraya geldiğimizde ilk olarak sıcaktı. Sonra üşümeye başladık. İyi ki sobaları yaktılar" şeklinde konuştu.

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          Mağarada şal takarak ısınan ve soba yakıldığını görünce şaşırdığını söyleyen bir başka vatandaş ise "Dışarda hava yaklaşık 40 dereceydi. Biz de o sıcağa dayanamayarak mağaraya geldik. İçerideki soğuk hava dalgası bizi serinletti. Sonra içeride elektrikli sobaların yandığını gördüm. Bu durum bizi çok şaşırttı" diye konuştu.

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