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Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 temmuz dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. İthalat birim değer endeksi de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azaldı. Dış ticaret haddi 2020 yılı Temmuz ayında 112,4 olarak gerçekleşti

09.09.2020 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Dış ticaret endeksleri
HABERTURK.COM

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,2, yakıtlarda %36,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4.1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,2 ve ham maddelerde (yakıt hariç) %15,4 artarken, yakıtlarda %34,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,7 azaldı.

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Temmuz 2020

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 9.4 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,4, yakıtlarda %36,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3.1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %26,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,1 ve yakıtlarda %6,7 arttı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Temmuz 2020


Dış ticaret endeksleri, Temmuz 2020

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 12.4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Haziran ayında 147,6 olan ihracat miktar endeksi %12,4 artarak, 2020 Temmuz ayında 165,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Temmuz ayında 166,5 olan ihracat miktar endeksi %1,2 artarak, 2020 Temmuz ayında 168,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5.7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Haziran ayında 124,3 olan ithalat miktar endeksi %5,7 artarak, 2020 Temmuz ayında 131,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Temmuz ayında 130,2 olan ithalat miktar endeksi %6,4 artarak, 2020 Temmuz ayında 138,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Temmuz 2020

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI TEMMUZ AYINDA 112.4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,9 puan artarak, 2020 yılı Temmuz ayında 112,4 oldu.

Dış ticaret hadleri, Temmuz 2020

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