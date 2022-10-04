Dış ticaret açığı eylülde yüzde 298 arttı

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Ticaret Bakanlığı eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre eylülde geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 9.2 oranında artışla 22 milyar 616 milyon dolara, ithalat ise yüzde 41.5'lik yükselişle 33 milyar dolara çıktı.

Böylece dış ticaret açığı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 298.3 artarak 10 milyar 384 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl eylülde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.8 iken bu oran yüzde 68.5'e geriledi.

9 AYLIK AÇIK 83.8 MİLYAR DOLAR

Yılın ilk 9 ayında ihracat,geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.1 oranında artarak 188 milyar 224 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40.8 artarak 272 milyar 43 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı geçen yıla oranla bu dönemde yüzde 158.5 artarak 83 milyar 819 milyon dolar oldu.

ALMANYA İLK SIRADA

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 18.2 oranında artışla 2 milyar 2 milyon dolar, ABD yüzde 0.7 azalışla 1 milyar 378 milyon dolar ve Irak yüzde 24,3 oranında artışla 1 milyar 277 milyon dolar oldu.

RUSYA'DAN İTHALAT KATLANDI

En fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Rusya yüzde 186.7 oranında artışla 6 milyar

926 milyon dolar, Çin yüzde 28 artışla 3 milyar 706 milyon dolar ve İsviçre yüzde 764.2 oranında yükselişle 2 milyar 179 milyon dolar oldu.