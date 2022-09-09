Diş iltihabının fark edilmesi diş etinde oluşan iltihap dolu şişlikle beraberdir. Bunu gören herkes dişinde iltihap bir diğer deyişle “apse” olduğunu bilir. Bu iltihap tedavi edilmediğinde oldukça olumsuz durumlar ortaya çıkar. Bunlardan biri de diş kaybıdır. Çünkü iltihabın tedavi edilmemesi ağza ve bedene yayılmasına neden olabilir. İltihabın kuruması için genellikle doktorlar antibiyotik tedavisi önermektedir. Ancak evde de diş iltihabı için yapabileceğiniz şeyler mutlaka vardır. Önemli olan iltihap ilerlemeden önlem alabilmektir. Eğer dişiniz ağrımıyorsa ve iltihap rahatsız edici seviyede değilse en azından kısa bir süre için evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle diş iltihabını hafifletebilirsiniz. Diş iltihabının neden olduğunun bilinmesi de oldukça önemlidir.

Çünkü nedeni öğrenilmediğinde iltihap ilerleyerek istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Hatta doktorlar da bunu anlayabilmek için mutlaka dişin röntgenini istemektedir. Diş iltihabının pek çok nedeni olabileceği gibi çoğunlukla diş çürükleri ve diş eti hastalıkları yüzünden oluşmaktadır. Bazen yirmi yaş dişleri de diş iltihabına neden olabilir. Bu durumda dişin çekilmesi gerekebilir. Diş iltihabı tedavi edilmeden doktorlar diş üzerinde herhangi bir işlem yapmamaktadır.

İltihap tedavisi için antibiyotik verilmektedir. Ancak evinizde de çeşitli bitkisel yöntemlerle en azından diş iltihabını hafifletmeniz mümkündür. Yine de iltihap ilerlerlerse ve ağrı varsa vakit kaybetmeden doktorla görüşmekte fayda vardır. Geç kalındığında diş kaybı gibi istenmeye sorunlar oluşabilir. Bu içeriğimizde diş iltihabına iyi gelen doğal yöntemler: diş iltihabı ağrısına iyi gelen şeyler, bitkiler ve çaylar hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte diş iltihabı hakkında tüm merak edilenler…

Diş İltihabına Doğal Çözüm Önerileri

Diş iltihabına doğal çözüm önerileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık; sarımsak, zerdeçal, karanfil, nane, elma sirkesi tercih edilebilir.

Evde Diş İltihabı Nasıl Geçer?

Evde diş iltihabı nasıl geçer sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle çeşitli bitkisel tedavilerle evde diş iltihabını hafifletmek mümkündür. Ancak yine de iltihabın ilerlediği durumlarda vakit kaybetmeden doktora gitmek çok önemlidir.

Diş İltihabına İyi Gelen Şeyler

Diş iltihabına iyi gelen şeyler arasında karanfil ilk sıradadır. Karanfil iltihabın olduğu dişin ağrısının geçmesine de yardımcı olmaktadır. Diğer yandan sarımsak, zerdeçal ve elma sirkesi de kullanılabilir. Ancak bunların geçici çözümler olduğu unutulmamalıdır. Mutlaka diş iltihabının kesin nedenini öğrenmek için bir diş doktoruyla görüşmeniz gerekir.

Diş İltihabına İyi Gelen Bitkiler

Diş iltihabına iyi gelen bitkiler çeşitlidir. Bunlar genelde halk arasında doğal antibiyotik olarak anılan sarımsak, zerdeçal ve elma sirkesi gibi bitkilerdir. Çünkü diş iltihabı ancak antibiyotik kullanımıyla geçer.

Diş İltihabına İyi Gelen Çaylar

Diş iltihabına iyi gelen çaylar arasında papatya en önemli sıradadır. İltihap kurutucu özelliği olan papatya çayını diş iltihabı için demleyip içebilirsiniz. Çayın ılık içilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca çay olarak içmek yerine gargara olarak ağzınızda bekleterek de iltihap için papatya çayını kullanabilirsiniz. Papatya bitkisinin kaynatılarak hazırlanması içerisinde bulunan bütün yararlı vitaminleri öldüreceğinden demleyerek hazırlamanız daha uygundur.

Diş İltihabına Ne İyi Gelir?

Diş iltihabı ağrılı ve zor bir sürece neden olacağından kimse bu durumda kalmak istemez. Dolayısıyla bu sorundan mustarip olan kişiler diş iltihabına ne iyi gelir? Sorusunu ısrarla sorarlar. Evinizde çeşitli bitkilerle diş iltihabını hafifletmeniz mümkündür. Bunun yanında eğer geçmezse antibiyotik almanız gerektiğini unutmayın. Ancak buna tek başınıza karar vermeniz doğru değildir. Dolayısıyla diş iltihabı ilerlerle ve geçmezse hemen bir diş doktoruna başvurun.