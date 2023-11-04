"Diş gıcırdatmak yüzü yaşlandırıyor"

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Stresli bir hayat yaşamak, dişlerimizi sıkıp gıcırdatmamıza yol açarak bizi hem fiziksel hem de duygusal olarak yaşlandırıyor. Diş Hekimi Güzin Kırsaçoğlu, stresin dişlere ve yüze verdiği zararları önlemenin yollarını paylaştı.

“DİŞ GICIRDATMAK, YÜZDE ÇÖKMEYE NEDEN OLUYOR"

Diş gıcırdatmanın sadece stresle ilgili olmadığını, aynı zamanda dişlerin uyumsuzluğu, yüksek dolgu veya kaplama, kas rahatsızlıkları gibi fiziksel etkenlerin de diş sıkma ve gıcırdatmaya neden olabileceğini belirten Kırsaçoğlu, diş gıcırdatmanın hem diş sağlığını hem de zamanla yüz estetiğini bozduğunun altını çizerek “Diş gıcırdatmak, dişlerin çiğneyici yüzeyindeki küçük tepecikleri aşındırarak diş boylarının kısalmasına ve böylece yüzün alt kısmının çökmesine neden oluyor. Bu da dudak kenarlarında çizgilenme ve çökme, yani Çin bıyığı dediğimiz görüntüye yol açıyor. Çin bıyığı görüntüsü ise kişinin yaşından daha büyük görünmesine sebep oluyor" dedi.

DİŞ GICIRDATMANIN TEDAVİSİ MÜMKÜN

Diş gıcırdatmanın tedavisinde öncelikle temel nedenin bulunması gerektiğini söyleyen Kırsaçoğlu, “Eğer diş gıcırdatmanın kökeninde fiziksel bir problem varsa, dişlerin düzenlenmesi veya botoks gibi yöntemlerle kasların gevşetilmesi gerekir. Psikolojik bir problem varsa da gece plağı veya nöralterapi gibi yöntemlerle dişlerin zarar görmesi engellenebilir. Diş gıcırdatmanın tedavisi için kliniğimizde hem fiziksel hem de psikolojik nedenlere yönelik tedaviler sunuyoruz. Botoks, gece plağı, nöralterapi gibi yöntemlerle gıcırdatmayı önleyip dişleri koruyoruz. Bu tedaviler sayesinde kişi hem daha rahat uyuyor hem de daha güzel gülümsüyor" ifadelerini kullandı.

“DİŞLERİN ONARILMASI YÜZÜ GENÇLEŞTİRİYOR"

Dişlerin onarılmasının yüzü gençleştirdiğini söyleyen Kırsaçoğlu, diş sağlığı ile gençleşme arasındaki ilişkiyi şöyle açıkladı: “Dişler öyle organlardır ki kullanılan yapıştırma teknikleri ile kolaylıkla onarılırlar. Ancak bunun garantisi yoktur. Dişlerin yıllar içinde kırılması ve aşınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, dişlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, ağız bakımı rutininin oluşturulması ve koruyucu önlemler alınması gerekir. Dişlerin onarılması, kasların da doğru çalışmasını sağlar. Kaslar doğru çalıştığında cilt de gerginleşir, beslenir, oksijen alır ve gençleşir. Hepsi aslında sistemin kendi kendini iyileştirme gücüdür. Şifa içeriden gelir."