

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ



Osman Gazi: Dizinin merkezindeki Osman Bey’i Burak Özçivit canlandıracak.



Rabia Bala Hatun: Osman Gaazi’nin eşini henüz kim canlandıracak açıklanmadı ki diziyle ilgili en merak edilen konulardan biri bu.



Dündar Bey: Osman Gazi’nin amcası Dündar Bey’in yetişkinliğini Ragıp Savaş canlandıracak.



Zühre: Osman Bey'in yengesi Zühre karakterini Ayşegül Günay canlandıracak.



Ertuğrul Gazi: Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Gazi’yi canlandıran Engin Altan Düzyatan yerine Ertuğrul Bey’in yaşlılığını başka bir ismin canlandırması bekleniyor.



Bamsı Beyrek: Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer alan Bamsı Beyrek veya Bamsı Alp’i Nurettin Sönmez canlandırıyor.



Turgut Alp: Cengiz Coşkun, yaşlandırma ile bu karakter canlandırmaya devam edecek.



Ögeday Han: Moğal İmparatorluğunun hakanını olan bu karakteri Kaan Çakır canlandırıyor.