Manchester United altyapıyısından yetişen Dion McGhee, A takımda forma giyemeden serbest kaldı. Bonservisini alan 2000 doğumlu 10 numara, Beşiktaş'ı takip etti.

Bu durumun fark edilmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar oyuncuya 'Come to Beşiktaş' mesajları atmaya başladı.