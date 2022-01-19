Diomande'nin sözleşmesi donduruldu

Kadrosunda 10 yabancı futbolcusu bulunan ve bunun 8’inin lisansını çıkartabilen Samsunspor’da İsmael Diomande’nin sözleşmesinin dondurulması ile yeni transferlerden Sheldon Bateau’nun lisansı çıkartılabilmişti. Kadroda düşünülmeyen ve sakatlık dolayısıyla sezonu kapatan Alen Melunovic ve Kevin Boli ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varamayan kırmızı-beyazlılarda bir başka yeni transfer yeni transfer Junior Tallo için ise lisans çıkartılamamıştı. Başkan Yüksel Yıldırım, bugün yaptığı açıklama ile sözleşme dondurma konusunda takıma kolaylık sağlayan orta saha oyuncusu İsmael Diomande’ye tutumundan ve örnek davranışından dolayı teşekkür etti.
“MAAŞINDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPTI”
Başkan Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, “Samsunspor kamuoyunun bildiği üzere, futbolcumuz Ismael Diomande, 2021 Kasım ayında yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucunda sezonu kapatmıştı. Aralık ayında futbolcumuzla yaptığımız görüşmede, takımımızın ara transfer yapabilmesi için kendisine yer açmayı teklif etmiştik. Ismael Diomande, büyük bir fedakarlık ve sportmenlik örneği göstererek yaptığımız teklifi kabul etmiştir. Sözleşmesinin bu sezon sonuna kadar dondurulmasını ve 2022 Ocak ayı itibarıyla aylık garanti maaş ücretinde yüzde 50 indirim yapılmasını kabul etmiştir. Futbolcumuzun sözleşmesi dondurulmuş olup, önümüzdeki sezondan itibaren devam edecektir. Bu nedenle, Ismael Diomande’ye örnek davranışlarından dolayı kulüp adına teşekkür ediyoruz. Takımımızda oynadığı süre içinde örnek bir Samsunspor futbolcusu olmakla kalmayıp, Samsunspor ailesinin bir parçası ve kulübümüzün temsil ettiği sportmenlik, fair play ve centilmenlik geleneklerinin bir sembolü olan örnek futbolcumuza, kulübüne olan bu bağlılığı ve yardımsever yaklaşımından dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Ismael Diomande’nin bir an önce sağlığına kavuşarak, önümüzdeki sezonda takımdaki yerini almasını diliyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ismael Diomande sezon başında Süper Lig ekibi Konyaspor’dan transfer edilmiş, Samsunspor formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!