Bilim insanları, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki Tanis fosil bölgesinde bulunan bir grup kalıntı arasında derisi bile duran çok iyi şekilde korunmuş bacak fosilini inceledi.
AA'nın BBC'den aktardığı habere göre araştırmacılar, bu bacağın ait olduğu dinozor, diğer dinozorlar ve birçok canlının, dev gök taşının 66 milyon yıl önce dünyaya çarptığı gün öldüğünü düşünüyor.
Kazıları yürüten ekibin başındaki Manchester Üniversitesinden Robert DePalma, "Bu bölgede an be an neler olduğunu bize anlatan detaylar var. Sanki bir filmde izliyormuşuz gibi. Kayaya, oradaki fosillere bakıyorsunuz ve sizi o güne geri götürüyor" ifadelerini kullandı.
"SANKİ BACAK HIZLI BİR ŞEKİLDE SÖKÜLMÜŞ GİBİ"
Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Paul Barrett ise incelediği dinozor bacağı fosiline ilişkin "Sanki bacak gerçekten hızlı bir şekilde sökülmüş gibi. Bacakta herhangi bir hastalıkla ilgili hiçbir kanıt yok, belirgin bir patoloji yok, ısırık izleri yok" değerlendirmesinde bulundu.
12 kilometre çapındaki gök taşının, Meksika Körfezi'nde Yucatan Yarımadası açıklarına düştüğü tahmin ediliyor.
Tanis'e yaklaşık 3 bin kilometre mesafede olan bölgenin, gök taşının büyüklüğü ve yarattığı etki düşünüldüğünde çok da uzak olmadığı ifade ediliyor.
Basında ilk kez 2019'da yer alan Tanis fosil bölgesi hakkında şu ana kadar dergilerde yayımlanmış birkaç makale bulunuyor ve bilim insanları yeni bulgulara ulaşılacağını belirtiyor.
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