Dinamo Zagreb: 0 - Kuzeyboru: 3 | MAÇ SONUCU
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-0 yenerek tur atladı.
Giriş: 13.11.2024 - 00:10 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:10
3-1 kazandığı CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup eden Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, tur atladı.
Kuzeyboru, başkent Zagreb'deki Pescenica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-17, 25-15 ve 26-24'lük setlerle kazandı.
Adını 8'li final turuna yazdıran Aksaray ekibi, Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla eşleşti.
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