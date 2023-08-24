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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bugün Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynayacağı mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılıp adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i ve mücadeleye dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:06 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:06
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Peki Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        • 2

          Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı, S Sport canlı yayınlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

        • 3

          Beşiktaş'ın yeni transferleri; Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdınov, görev almaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

        • 4

          Temsilcimiz Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Tirana'yı eleyen siyah beyazlılar, bir sonraki turda da Neftçi'yi saf dışı bıraktı.

        • 5

          Teknik Direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı rakip Dinami Kiev ise; bu sezonki Avrupa macerasına 3. eleme turunda başladı. Bu turda Aris'i eleyen Ukrayna ekibi; adını play-off turuna yazdırdı.

        • 6

          ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

          Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

        • 7

          Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

        • 8

          Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

        • 9

          Mert Günok

        • 10

          Roiser

        • 11

          Amartey

        • 12

          Omar Colley

        • 13

          Masuaku

        • 14

          Onur Bulut

        • 15

          Amir Hadžiahmetović

        • 16

          Salih Uçan

        • 17

          Gedson Fernandes

        • 18

          Muleka

        • 19

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