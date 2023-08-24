Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bugün Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Siyah-beyazlılar deplasmanda oynayacağı mücadeleden avantajlı bir skorla ayrılıp adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i ve mücadeleye dair tüm detaylar...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Peki Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı, S Sport canlı yayınlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.
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Beşiktaş'ın yeni transferleri; Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdınov, görev almaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.
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Temsilcimiz Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Tirana'yı eleyen siyah beyazlılar, bir sonraki turda da Neftçi'yi saf dışı bıraktı.
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Teknik Direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı rakip Dinami Kiev ise; bu sezonki Avrupa macerasına 3. eleme turunda başladı. Bu turda Aris'i eleyen Ukrayna ekibi; adını play-off turuna yazdırdı.
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ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
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Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.
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Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.
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Mert Günok
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Roiser
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Amartey
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Omar Colley
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Masuaku
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Onur Bulut
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Amir Hadžiahmetović
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Salih Uçan
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Gedson Fernandes
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Muleka
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