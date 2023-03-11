Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Takımımı tebrik ediyorum. Çok kötü başladık. Mola ve ilk çeyrekten sonra oyuncularım farklı oynamaya başladılar. Son çeyrekte takım daha da iyi oldu. Sadece 3 top kaybı yaptık. Çok iyi bir rakibe karşı maçı kazandık. Kazanma kültürü olan ve her sene Dörtlü Finale giden bir takıma karşı galip geldik. Çok kaliteli oyuncularımız var, doğru zihniyetle bunu başarıya çevirebiliriz. Taraftarımız müthişti, 17 sayı geride olduğumuzda da bizi aynı coşkuyla desteklediler. Pierre sakatlandı, umarım hızlı bir şekilde döner. Dualarımız onunla." ifadelerini kullandı.