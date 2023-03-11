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Dimitris Itoudis: Taraftarlarımız mükemmeldi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, 81-73 kazanılan Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Giriş: 11.03.2023 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Dimitris Itoudis: Taraftarlarımız mükemmeldi
AA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibini 17 sayı geriden gelip 81-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Dimitris Itoudis, çok zorlu bir rakibe karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Takımımı tebrik ediyorum. Çok kötü başladık. Mola ve ilk çeyrekten sonra oyuncularım farklı oynamaya başladılar. Son çeyrekte takım daha da iyi oldu. Sadece 3 top kaybı yaptık. Çok iyi bir rakibe karşı maçı kazandık. Kazanma kültürü olan ve her sene Dörtlü Finale giden bir takıma karşı galip geldik. Çok kaliteli oyuncularımız var, doğru zihniyetle bunu başarıya çevirebiliriz. Taraftarımız müthişti, 17 sayı geride olduğumuzda da bizi aynı coşkuyla desteklediler. Pierre sakatlandı, umarım hızlı bir şekilde döner. Dualarımız onunla." ifadelerini kullandı.

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