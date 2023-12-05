Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı

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Dilan Polat’ın Özbekistan uyruklu çalışanın, sosyal medya üzerinden akrabalarını Özbekistan’da getirip eve yerleştirdiği paylaşım üzerine operasyon düzenlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Dilan Polat'ın evinde yapılan kontrollerde, Özbekistan uyruklu Shaklo K. isimli kadının ikamet izninin bittiği, Nargiza K.’nında 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 kişi, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.