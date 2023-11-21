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        Haberler Magazin Dilan Polat'ın ardından gündemdeydiler! Eylül Öztürk'ten hakkında çıkan iddialara yanıt geldi!

        Dilan Polat'ın ardından gündemdeydiler! Eylül Öztürk'ten hakkında çıkan iddialara yanıt geldi!

        Engin - Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gündeme gelen bir diğer fenomen çiftte Eylül - Kenan Öztürk olmuştu. Hakkında çıkan iddialara Eylül Öztürk'ten yanıt geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:15
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        • 1

          İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili Dilan- Engin Polat çifti tutuklanmıştı.

        • 2

          Show Haber'de ortaya çıkan iddialara göre Eylül Öztürk ABD'de peşin parayla 11 daire almış. Bunun yanında haberde Eylül Öztürk'ün 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" demişti. Eylül Öztürk hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

        • 3

          İddialara karşı yaptığı açıklamayı Instagram hesabında paylaşan Eylül Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar.

        • 4

          Boynumdaki elektronik sigarayı bile soğuk cüzdan ilan ettiler. Göstereyim bakın bu bildiğiniz elektronik sigara. Şu an içeride çekim ekibi var. Bilbordlar için çekime başlayacağız. İçinde bulunduğumuz durumda bir açıklama yapmamın karşılığı yok çünkü cümlenin başında iddiaya göre yazıp ondan sonra da tekneler, yatlar, helikopterler... Bunları da söylediler başka fenomenler için. 'Helikopteri varmış' diyen oldu. Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir.

        • 5

          Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?"

        • 6
        • 7
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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