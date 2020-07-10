Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gece Cihangir'de nişanlısı Levent Dörter ile yürürken görüntülendi.
Ardından bir mekana oturan Çıtak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Dilan Çıtak Tatlıses, "Öncelikle eylül ayında çıkacak olan albümüm için hala hazırlık yapıyorum. Aranjesi, kayıtları, stüdyo zamanı, düzenlemeler... Onlarla uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuşan Tatlıses, şunları söyledi:
Önce duydum, sonra inanmadım, sonra gerçek olduğunu duyunca çok üzüldüm çünkü bunların cezası verilmediği takdirde insana, kadına, hayvana, çocuğa şiddet bitmeyecek. Bu savunulacak, göz yumulacak bir şey değil bence. Umarım herkes hak ettiği cezayı alır da belki akıllanır.
Dilan Çıtak Tatlıses, muhabirlerin "Sizin başınıza herhangi bir şiddet olayı geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Hiç gelmedi çok şükür. 'Ben dövüyorum' dermişim... Kadın, bir erkeğe vurmaya kalksa gücü de yetmez. Kadınınki kızmak gibi, bağırmak gibi bir şey. Benim çok şükür gelmedi başıma, inşallah da gelmez. Hayatımda olan Levent'le biz kavga ettiğimiz zaman kapalı bir alandaysak Levent orayı terk eder, bana zarar vermemek adına. Kendine hakim olabilir. Levent bana hiç el kaldırmadı. Olursa da benim için çok zor bir şey olur. Onu bir daha hiç affetmeyecek şekilde terk ederim. Tamam, itiş-kakış olabilir ama bu daha yükseğe taşınamaz. Bende kendini bitirir, yapan hak ettiği cezayı alsın.
Parmağındaki yüzüğü dikkat çeken Dilan Çıtak, "Yüz bin Euro'ya aldık, zenginlik böyle bir şey işte' dermişim... Levent, bunu daha önce yaptırmıştı. Bu ikinci yüzük, hediye etti. Öyle çok bir şey değil yani bununla araba almazsın ama güzel, mutlu edici bir şey. Hoşuma gitti, sürpriz yaptı. Düğünü erteledi, bununla kendini affettirdi" şeklinde konuştu.
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