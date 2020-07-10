"Babanız İbrahim Bey ile aranız nasıl, sular duruldu mu?" sorusuna ise Tatlıses, şu cevabı verdi:

Hayır, sular durulmadı. İnsanlar bana el verilmeden çıkıp, konuştum sanıyor. İki sene önce yapılan bu yanlışa şimdi canım sıkıldı, hayata geçirdim sanıyor ama insanların şunları bilmesini isterim; bunca zaman sustum, bunca zaman yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim, birçok adaletsizliğe, işime engel olunmasına sustum...

İşime o taraftan ismi lazım olmayan kişiler tarafından çok engel olunmaya çalışıldı. Babam değil ama onun çevresinden işime kadar, yapımcıma kadar arayıp taciz edildim. Hatta işimin durdurulması için ellerinden geleni yaptılar. Bunlara rağmen sustum çünkü çok fazla şey yapıldı. Bu babam tarafından değil asla ama onun çevresi tarafından yapıldı.