Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Dilan Çıtak Dörter: Üzücü bir şey yaşadık - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak Dörter: Üzücü bir şey yaşadık

        Türk Hava Yolları'nın (THY) 17 Eylül'deki Bodrum - İstanbul seferi sırasında kabin memuruna saldıran ve hakkında soruşturma başlatılan Dilan Çıtak Dörter, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Üzücü bir şey yaşadık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip, kabin memuruna hakaret edip saldıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dilan Çıtak Dörter, önceki akşam 'Virane' şarkısının dijitaldeki başarısını arkadaşlarıyla Bomonti'deki bir mekânda kutladı.

        Dilan Çıtak Dörter ile eşi Levent Dörter

        Kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak Dörter; "İstemediğimiz bir şeydi. O anı yaşamadan kimse bilemez. Üzücü bir şey yaşadık. Gerekli şikâyetlerimiz yapıldı. Süreç, hukuka taşındı. Avukatımız açıklama yapacak. Takılırsak kalırız. Hayatımıza devam etmek zorundayız. Hayatta daha önemli şeyler var. Başta hayvanlar" ifadelerini kullandı.

        Dilan Çıtak Dörter, "Nasıl bir süreçti?" sorusuna da; "İnsanın psikolojisi etkileniyor. Anlaşıldığı ve farklı yansıtıldığı için üzüldüm. Görüntülerin öncesi var. İnsanların beni böyle tanımasını istemezdim" yanıtını verdi.

        Soruşturma başlatıldı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dilan Çıtak Dörter
        #Levent Dörter

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Habertürk Anasayfa