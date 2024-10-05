Dilan Çıtak Dörter: Üzücü bir şey yaşadık

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip, kabin memuruna hakaret edip saldıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dilan Çıtak Dörter, önceki akşam 'Virane' şarkısının dijitaldeki başarısını arkadaşlarıyla Bomonti'deki bir mekânda kutladı.

Dilan Çıtak Dörter ile eşi Levent Dörter

Kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak Dörter; "İstemediğimiz bir şeydi. O anı yaşamadan kimse bilemez. Üzücü bir şey yaşadık. Gerekli şikâyetlerimiz yapıldı. Süreç, hukuka taşındı. Avukatımız açıklama yapacak. Takılırsak kalırız. Hayatımıza devam etmek zorundayız. Hayatta daha önemli şeyler var. Başta hayvanlar" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak Dörter, "Nasıl bir süreçti?" sorusuna da; "İnsanın psikolojisi etkileniyor. Anlaşıldığı ve farklı yansıtıldığı için üzüldüm. Görüntülerin öncesi var. İnsanların beni böyle tanımasını istemezdim" yanıtını verdi. Soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle