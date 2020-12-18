Canlı türleri içinde bugün için kabul edilen anlamıyla konuşabilme becerisi, insana has bir özelliktir. Konuşma, insanı diğer canlılardan ayıran ve üstün kılan, bir ayrıcalıktır. Herhangi bir dili doğru, güzel ve etkili konuşabilmek her insan için kendi adına bir ayrıcalıktır. Konuşması, ses tonu, kelimelerin doğru seçilmesi ve yerli yerinde kullanılması; bireyi, diğer insanlar yanında daha farklı ve üstün bir konuma getirmektedir.

Diksiyon Kursunun Faydaları Nelerdir?

Diksiyonu sağlam ve düzgün olan bir kimse, diğer insanlarla konuşurken kendisini daha rahat ve güvende hisseder. Herhangi bir toplulukta varlığını hissettiren, sözü dinlenen birey olmak ise insanda öz güven duyguları uyandırır. Bu durum, insanı mutlu ve huzurlu eder. Sözün güzelliği; kelimelerin doğru seçilmesinden, yerli yerinde kullanılmasından, doğru telaffuz edilmesinden ibaret değildir. Asıl olan; konuşan insanın yüksek bir ahlaki olgunluğa sahip bulunması, bilgili, kültürlü ve erdemli olmasıdır. Güzel konuşabilmek için hiç şüphesiz iyi yetişmiş ve sağlam karakterli bir insan olmak gerekir. İşin diğer bir yüzünde ise sözlerle davranışların uyumu yatmaktadır. Söylediklerini uygulamayan bir insanın sözleri çoğu zaman havada kalacaktır. Bu sebeple güzel ve etkili konuşabilmek için söylenenlerin uygulanması da gerekir.

Bireyin kendisini etkili bir şekilde ifade etmesi

Bir topluluk önünde heyecanını kontrol edebilme

Sesin etkili bir şekilde kullanılabilmek

Beden dilinin de doğru bir şekilde kullanılması gereklidir.