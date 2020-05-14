Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, sahte diş hekimlerinde kullanılan aletlerin sterilize edilmediğini belirterek, "Covid-19'lu bir hasta sahte diş hekimine gittikten sonra arkasından gelen kişilerin hastalanmaması beklenemez" dedi.
DHA'nın haberine göre, Yücel, mart ayında filyasyon işleminin başladığını, süreçte diş hekimleri olarak en dikkatli olması gereken meslek grubu olduklarını kaydetti. Yücel, "Bu süreçte kamuda görev alan arkadaşlarımız sistem içinde en ön cephede mücadele etmek amacıyla görevlerine başladı. Kamu çalışanı 30 diş hekimimizin 10'u Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenmiş 500 hanenin çalışmalarını tamamladı. Şu anda 20 diş hekimimiz dönüşümlü olarak çalışmak üzere sahra hastanesine gelen vakalarda pozitif çıkma ihtimali olan kişilerden sürüntü alıyor. Hastalarla temasta olan kişilerin temaslı olduğu kişilerin tespitleri yapılıyor" diye konuştu.
DİŞ HEKİMLERİ ACİL KONULARDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Koronavirüs salgınının başlangıcında Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede diş hekimliği hizmetlerinin acil tedaviler konusunda devam ettiğini kaydeden Gassan Yücel, "Hiçbir diş hekimliği hizmetinin verilmemesi mümkün değildir. Eylülde başlanacak gibi bir sistem de yok. Şu an acil tedavilerimizi yapıyoruz. Tavsiye niteliğinde olduğu için sistem tercihini bu yönde kullanan diş hekimleri tedbirlerini alarak yine hastaların tedavilerine bakabiliyor. Bizim isteğimiz acil tedavilerde işlemlerin devam etmesi" diye konuştu.
SAHTE DİŞ HEKİMİ UYARISI
Sahte diş hekimlerinin kullandığı aletlerin sterilize edilmediğini ve bunun büyük tehlikeye yol açtığını ifade eden Yücel, şöyle konuştu: "Bu salgından önce de sahte diş hekimleriyle mücadelemiz devam ediyordu. Diğer şehirlerde olduğu gibi Antalya'da da sahte diş hekimliği yaygın bir şekilde devam ediyor. Halkımızdan hep dikkat etmesini istediğimiz konu, enfeksiyonun bulaşıcılığıyla alakalıydı. Kliniklerimizde aldığımız eğitim doğrultusunda her zaman en dikkat ettiğimiz şey, hastaya önce zarar vermemek adına enfeksiyonun yayılımıyla mücadeleydi. Covid-19'lu bir hasta sahte diş hekimine gittikten sonra arkasından gelen kişilerin hastalanmaması beklenemez. Sahte diş hekimleri hiçbir önlem almıyor. Biz kliniklerimizde kullandığımız aletleri sterilize ediyoruz. Sahte diş hekimlerinde bunların hiçbirinin yapılması mümkün değil. Sahte diş hekimlerinde aletlerin sterilize edilip edilmediğini bilmediğimiz için bu aletlerle beraber koronavirüs ya da diğer bulaşıcı bakterilerin sağlıklı kişilere bulaşma ihtimali var. Bu konuda herkesi önlem almaya davet ediyoruz."
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