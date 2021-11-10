Taliban'dan eski pilotlara çağrı

AA

Mücahid, başkent Kabil'de Taliban İstihbarat Başkanlığı Sözcüsü Halil Hamraz'la düzenlediği ortak basın toplantısında, eski yönetimde görev yapan pilotlara yönelik kendilerinden herhangi bir tehdit bulunmadığını ve bu nedenle tekrar görevlerine dönmesini istediklerini söyledi.

AA'nın haberine göre, pilotların Afgan hava kuvvetlerinin bir parçası olduğunu ifade eden Mücahid, onlara kimsenin zarar vermeyeceğini belirtti.

Mücahid, Taliban yönetiminin hava kuvvetlerinin bir kısmını tekrar aktif hale getirdiğini ve şu an 33 askeri helikopter ve uçağın kullanılır halde olduğunu kaydetti.

Mücahid, bazı hava kuvvetleri mensuplarının tekrar göreve dönmeleri için davet edildiğini vurguladı. Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından 60'tan fazla hava kuvvetleri pilotu ülkeyi terk ederken, birçoğunun da halen ülke içerisinde yaşadığı belirtiliyor.

Öte yandan, ABD güçleri 31 Ağustos'ta ülkeden çekilmeden önce Afgan hava kuvvetlerine ait birçok uçak ve helikopteri tahrip etmişti.

SON 3 AYDA 600'DEN FAZLA DEAŞ ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Hamraz da son 3 ayda 600'den fazla terör örgütü DEAŞ mensubunun gözaltına alındığını bildirdi. Bu süre içerisinde 21 DEAŞ merkezinin imha edildiğini dile getiren Hamraz, 33 DEAŞ üyesinin de öldürüldüğünün altını çizdi.

Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ'ın önemli kişilerinin bulunduğunu aktaran Hamraz, "DEAŞ'a karşı operasyonlar Kabil, Nangarhar, Pervan, Belh ve Herat vilayetlerinde gerçekleştirildi." dedi.

Hamraz, ayrıca son 3 ay içerisinde 82 insan kaçakçısının da gözaltına alındığını söyledi.

Sözcü Hamraz, geçen haftalarda kurulan Taliban saflarını temizleme komisyonunun incelemeleri sonucu 208 Taliban mensubunun görevden alındığını sözlerine ekledi.