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Öğrenciler ile şirketlerin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren kariyer buluşmalarını dijitale taşıyan Koç Topluluğu, bu kapsamda ilk kez Dijital Kariyer Buluşmaları düzenledi.

Etkinlikte, Koç Topluluğu şirketlerinin insan kaynakları başta olmak üzere pek çok bölüm yöneticisi ile öğrencilerin bir araya geldiği kaydedildi.

Enerji, otomotiv, turizm, gıda, perakende ve sağlık alanlarının da dâhil olduğu 10'dan fazla sektörde faaliyet gösteren 25'ten fazla Koç Topluluğu şirketinin dahil olduğu buluşmaya katılan öğrencilerin, etkinlik devam ederken Koç Topluluğu şirketlerinin online staj ilanlarına başvurdukları belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol'un açılış konuşması ile başlayan etkinlik boyunca, Koç Topluluğu şirketlerinden yöneticiler, şirketlere özel stantlarda öğrencilerin sorularını yanıtlamak ve görüşmeler yapmak üzere hazır bulundu.

Etkinlik sırasında devam eden canlı yayınlarda ise, üst düzey yöneticilerin sohbetlerinin yanı sıra, daha önce Koç Topluluğu şirketlerinde staj yapmış ve sonrasında da tam zamanlı çalışmaya başlamış olanların deneyimlerini de canlı bir panel ile öğrencilere aktarıldı.