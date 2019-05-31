Türkiye’de bu yıl Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatil var. Kullanıcıların, yarın başlayacak olan bu uzun tatil öncesinde yola çıkmadan bilgisayar ve mobil cihazlarını gözden geçirmesi de dijital olarak güvenli bir tatil için olmazsa olmaz olarak görülüyor.

Daha yüksek performansla birlikte daha fazla güvenlik için bilgisayar, telefon ve tablet kullanıcılarının, cihazlarına dijital bahar temizliği yapması tavsiye ediliyor. Bu kapsamda anti virüs ve internet güvenliği kuruluşu Eset’in yaptığı açıklamaya göre dijital bahar temizliği için kullanıcıların şu 8 ipucunu dikkate almaları gerekiyor:

1- Parola değişikliği yapın

Şifre ve parolalarımız, siber saldırılar karışında en önemli güvenlik kalkanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle üşenmeyin; e-postalarınızda, sosyal medyada, alışveriş ve bankacılık işlemlerinizde kullandığınız parolaları yenileyin. Şifrelerinizi “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturun.

2- Telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın

İnternete artık telefondan bağlanıyoruz. Hatta telefonlar sayesinde her an online durumdayız Siber suçlular da bunun farkında. Bilgisayara yönelik siber tehditlerin neredeyse tamamı artık telefon ve tabletlere uyarlandı, hatta telefonlara özgü saldırılar da gelişti. Bu nedenle telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın ve bir mobil güvenlik yazılımıyla koruyun.

3- Masaüstünü boşaltın

Bahar temizliğine önce bilgisayarın masaüstünü temizlemekle başlayın. Gereksiz dosyaları silin, kullanmadığınız programları denetim masasındaki “Program Kaldır“ bölümünden kaldırın. Geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp sepetini boşaltın. Aynı işlemi tablet ve telefonlarınıza da uygulayın. Yer kaplayan ve performans emen gereksiz uygulamaları silin.

4- Yedekleyin

Önemli verileri ve fotoğraflarınızı mutlaka başka bir dijital ortam veya cihaza yedekleyin. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz ya da akıllı telefonunuz bozulduğu veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

5- Güncelleyin

Hem işletim sistemi hem de kullandığınız yazılımlara yönelik güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin! İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor.

6- Güncel anti virüs yazılımı kullanın

Her gün 350 bin yeni virüs, dijital dünyaya salınıyor. Tek başına mücadele edemezsiniz. Güncel ve lisanslı bir güvenlik yazılımı en yeni saldırılara karşı korunmanıza yardımcı olur.

7- USB, SD kart gibi harici bellekleri tarayın

Virüsler açısından taşıyıcı olabilecek harici bellekleri güncel bir virüs tarayıcı ile kontrol edin, zararlı yazılım varsa temizleyin. Bu bellekler hayatı çok kolaylaştırıyor ve çok kullanılıyor ama tam da bu nedenden ötürü siber suçlular, taşınabilir bellekleri birer virüs bulaştırma aracı olarak sık sık kullanmayı seviyor.

8- Çift faktörlü korumayı etkinleştirin

İki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirilerek her bir online hesabınıza özel ve ikinci parola sayesinde ulaşabilir, böylece daha güvenli erişim sağlayabilirsiniz. Çift faktörlü korumayı Apple, Google, Facebook, Instagram ve Twitter gibi bireysel hesaplarınız için etkinleştirin.