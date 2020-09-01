İHA

Yolcular, Türk Hava Yolları'nın kendi kanallarında ister bir meta arama, online seyahat acentesi veya bir online reklam yoluyla uçuş arıyor olsun, Amadeus’un teknolojisi, yolcuların tutarlı, kesin ve hızlı yanıt almasını sağlayacak.

Paket, Türk Hava Yolları’nı, NDC aracılığıyla içeriği havayolunun mevcut altyapısına entegre edebilecek şekilde donatacak ve yakın gelecekte havayolunun NDC içeriğini dağıtmasına olanak verecek.

THY olarak heyecan verici bir dönemden geçtiklerini aktaran Türk Hava Yolları Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, “Şimdi, sektör toparlanırken, ücretlerimizi arama ve alışveriş yapma noktasında, kanal ne olursa olsun, yolcularımızın istediği içeriği hızlı ve tutarlı bir şekilde sunarken çıtayı zorlayacağız” dedi.

Yakut, “İstanbul, Avrupa ile Asya'nın kesişme noktasında ve geçen yıl açılışını yaptığımız yeni havaalanımız bize yeni destinasyonlara bağlanmak için daha fazla kapasite sağlıyor. Yeni tesis, yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek ve büyüme için çok önemli fırsatların kilidini açacak. Amadeus’un güvenilir teknolojisi ve yerinde sağladığı güçlü destek, hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak” dedi.

Amadeus’un Havayolları, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkan Yardımcısı Maher Koubaa ise “Türk Hava Yolları ile olan bu ortaklık, ortaklarımızın teknolojimizi kendi BT ekosistemlerine kolayca entegre etmelerini sağlayan basit, çevik ve açık yaklaşımımızın bir kanıtıdır. Türk Hava Yolları’nın yolcularına birinci sınıf bir deneyim sunma hedeflerini desteklerken, satış kanalları alanında havayolu ile çalışmalarımıza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni kapasitenin eklenmesi ve birkaç ay önce tamamlanan üçüncü bağımsız pisti ile büyük bir küresel havacılık hub’ı olarak İstanbul’un konumunu güçlendirdiği bir dönemde Türk Hava Yolları’nın genişlemesinin bir parçası olmaktan özellikle gurur duyuyoruz" dedi.