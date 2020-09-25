Diego Godin'in yeni adresi resmen belli oldu. Uruguaylı yıldız İtalya'da kaldı.

Uzun süredir Diego Godin ile ilgilenen Cagliari, 34 yaşındaki savunmacının transferinde mutlu sona ulaştı. Diego Godin, yeni kulübüne 3 yıllık imza attı.

2019 yazında Atletico Madrid'den ayrılarak bedelsiz olarak Inter'e katılan Godin, Milano devinde 36 resmi maça çıkıp 2 de gol kaydetmişti.