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Didim'de genç kadının orman kamp alanında cansız bedeni bulundu

Aydın'daki genç kadın, orman kampında vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Giriş: 21.06.2023 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Didim'de orman kamp alanında ölü bulundu
İHA

Aydın'ın Didim ilçesindeki orman kampında genç kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, Didim Orman Kampı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kamp alanında bulunan vatandaşlar sahilde bir kişinin ağaca asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının 30'lu yaşlarda olan Ebru Tekeli olduğu belirlendi. Genç kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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