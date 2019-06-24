Şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz akşam Didim'deki bir otelde sahne aldı. ‘Deli Bile’, ‘Beni Sev’, ‘Bakıcaz’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı, son single çalışması ‘Kuş’u da sahnede canlı söyledi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yener, 6 dansçının kendisine eşlik ettiği konserde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.