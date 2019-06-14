Şarkıcı Hande Yener, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Yener, uzun süre kaldığı mağazada tatil öncesi bolca alışveriş yaptı.

Alışveriş maratonu sonrasında Hande Yener, kız arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi içmeyi ihmal etmedi. Yener'in siyahlar içindeki fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

"KÜSLÜKLER UNUTULUYOR"

Öte yandan Hande Yener, yaz konserlerinin startını Bodrum'dan vermişti. Demet Akalın ile 11 yıllık küslüklerinin ardından geçtiğimiz aylarda barışan Yener, sahneden dostluk mesajları vermişti.

Küslüklerin anlamsız olduğunu söyleyen Yener, "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" diye konuşmuştu.