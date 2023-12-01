Didem Soydan'dan olay sözler! "Gitsinler diye üstüne para vereceğim"

Didem Soydan geçtiğimiz günlerde de cinsellik açıklamasıyla gündem olmuştu. Soydan “Cinselliğin bir tabu olmaktan çıkıp artık normal bir sohbet konusu olması gerektiğine inanıyorum ve benim gibi inanan bir sürü kişi olduğunu da biliyorum. İlişkilerde en sağlıklı iletişim elbette her konuyu açıkça konuşmaktan geçer” ifadelerini kullanmıştı.