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        Haberler Magazin Didem Soydan’dan olay sözler! “Gitsinler diye üstüne para vereceğim”

        Didem Soydan'dan olay sözler! "Gitsinler diye üstüne para vereceğim"

        Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Didem Soydan, son olarak bir takipçisinin yorumu üzerine hesabından 52 bin kişiyi engellediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:42
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          Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren başarılı model Didem Soydan, sosyal medyada 731 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı.

        • 2

          Sosyal medya hesabından yayımladığı bu videoya bir takipçisinin "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" yorumuna ünlü modelden beklenmedik bir cevap geldi.

        • 3

          Gelen yorumun üzerine Didem Soydan şu ifadeleri kullandı: "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için. Biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse ama temizledik cühelaları"

        • 4

          Didem Soydan geçtiğimiz günlerde de cinsellik açıklamasıyla gündem olmuştu. Soydan “Cinselliğin bir tabu olmaktan çıkıp artık normal bir sohbet konusu olması gerektiğine inanıyorum ve benim gibi inanan bir sürü kişi olduğunu da biliyorum. İlişkilerde en sağlıklı iletişim elbette her konuyu açıkça konuşmaktan geçer” ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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