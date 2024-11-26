Didem Soydan'a flört yorumu: Hem 1985'li hem de 2003'lü - Magazin haberleri

Didem Soydan'a flört yorumu: Hem 1985'li hem de 2003'lü - Magazin haberleri

Sosyal medyadan hayatına dair zaman zaman kesitler yayımlayan Didem Soydan, bu kez kendisine yapılan bir yorumu yayımladı.

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"HEM 1985'Lİ HEM DE 2003'LÜ"

40 yaşındaki Didem Soydan, yapılan; "Hem 1985'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" şeklindeki yorumu sosyal medyadan gülücük emojisiyle yayımladı. Mesajın anlamı anlaşılamazken Soydan'ın bunu neden paylaştığına bir anlam verilemedi.