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        Haberler Magazin Didem Soydan'a flört yorumu: Hem 1985'li hem de 2003'lü - Magazin haberleri

        Didem Soydan'a flört yorumu: Hem 1985'li hem de 2003'lü

        Didem Soydan, kendisine yapılan bir yorumu yayımladı; "Hem 1985'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:37
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        "Hem 1985'li hem de 2003'lü"
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        Sosyal medyadan hayatına dair zaman zaman kesitler yayımlayan Didem Soydan, bu kez kendisine yapılan bir yorumu yayımladı.

        "HEM 1985'Lİ HEM DE 2003'LÜ"

        40 yaşındaki Didem Soydan, yapılan; "Hem 1985'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" şeklindeki yorumu sosyal medyadan gülücük emojisiyle yayımladı. Mesajın anlamı anlaşılamazken Soydan'ın bunu neden paylaştığına bir anlam verilemedi.

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