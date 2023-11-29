Didem Ciner, İngiltere Kralı 3. Charles ile görüştü

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Ciner Glass ve We Soda Yönetim Kurulu Başkanı Didem Ciner, dünyanın önde gelen 200’ün üzerinde yatırımcı ve CEO’sunun katıldığı Küresel Yatırım Konferansı’nda İngiltere Kralı 3. Charles ile bir araya geldi. Özel davetlilerin katılabildiği ve Hampton Court Sarayı’ndaki toplantıda gerçekleşen görüşmede Didem Ciner, Kral 3. Charles’a geri dönüştürülebilir yaratıcı cam sanayiinde Ciner Glass’ın rolüne dair bilgi verdi.

Zirvede İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, farklı sektörlerin Birleşik Krallık’ta gerçekleştireceği toplam 29,5 milyar sterlin tutarındaki yatırıma dair açıklamalarda bulundu.

Organizasyon kapsamında Lancaster House’ta düzenlenen resepsiyona da davet edilen Didem Ciner, burada da Ticaret ve Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Dominic Johnson ile Birleşik Krallık’taki yatırımlarını, hükümetin yatırımları teşvik için yaptığı son düzenlemeleri konuştu.

Hükümetin önde gelen üyeleri ve temsilcilerine Belçika Lommel’de temeli atılan yeni yatırımlarına dair bilgi veren Didem Ciner, Güney Galler Bölgesi’nde yapılması düşünülen cam fabrikası yatırımlarına yönelik gelişmeleri de aktardı.

Küresel Yatırım Konferansı’na katılan diğer isimler arasında dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackstone’un CEO’su Stephen Schwarzman, Goldman Sachs CEO’su David Salomon, JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, Aviva CEO’su Amanda Blanc, Iberdrola Yönetim Kurulu Başkanı Ignacio Galan’ın yanı sıra ünlü moda tasarımcısı Anya Hindmarch da bulundu.

Didem Ciner, üç günlük zirve sırasında yeni Dışişleri Bakanı Lord David Cameron'un küresel ekonominin durumunu değerlendirdiği, MI6'nın başkanı Richard Moore'un ulusal güvenliğin geleceğine yönelik konuşmacı olduğu çeşitli oturumlara da katıldı.

Konferansın son gününde düzenlenen kahvaltılı toplantıda ise Ciner, İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt ile bir araya gelerek gerek cam, gerekse diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeler üzerine sohbet etti.

Didem Ciner, zirveyle ilgili olarak, "Ciner Glass, Birleşik Krallık ekonomisinin yatırımcısı olmaktan dolayı gururlu. Zirve sırasında İngiltere Hükümeti’nin önde gelen isimleriyle konuşma, uluslararası yatırımcılar ile Ciner Glass ve We Soda’nın misyonuna ilişkin detayları paylaşma şansı bulduk. Ayrıca Güney Galler’de geliştirmeyi planladığımız dünya çapındaki cam dönüşüm tesisine dair vizyonumuzu da aktardık” dedi.

Zirve hakkında değerlendirmelerde bulunan İngiltere Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Johnson ise “Birleşik Krallık, dünyanın en önemli yatırım destinasyonlarından biri. Bu organizasyon, İngiltere’de istihdam ve değer yaratacak milyarlarca sterlin büyüklüğünde yatırıma imza atan isimleri bir araya getirdi” yorumunu yaptı.