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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de şok bilgi: Canlıyken asılmış olabilir

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de şok bilgi: Canlıyken asılmış olabilir

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Manisalı İsmail Kür'ün şüpheli ölümündeki detaylar konuşulmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 00:04 Güncelleme: 30.11.2023 - 00:04
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        Faruk’un olay günü Seher’i çektiği bir başka fotoğraf daha ekranlara geldi. O fotoğrafta baygın halde olduğu görülen Seher’e sağlık görevlilerinin yardım ettiği görülürken; Seher o gün baygınlık geçirmediğini dile getirdi. Didem Arslan Yılmaz’ın Seher’i fotoğraflarla belgeleyen Faruk’un kendisine rol yapması talimatını mı verdiğini sorması üzerine rol yapmadığını da söyledi. ”Olayın şokuyla gözüm kapalı olduğu için Faruk baygın olduğumu sanmış olabilir” ifadelerini kullandı. Faruk’un nasıl ambulansa girdiği sorusuna ise “Kapı açıktı, birinden müsade istedi ve İsmail’in telefonunu aldığını söyledi” cevabını verdi.

        Son çıkan adli tıp raporunda ise İsmail’in; Seher’in söylediği gibi bıçaklanarak ölmediği, asıldığında canlı olabileceğinin üzerinde duruldu.

        Öte yandan Seher’in akıl hocalığını yaptığı iddia edilen Özcan Çetinkaya görüntülü olarak programa katıldı. Seher’in özel eğitim öğretmeni Özcan Bey, Didem Arslan Yılmaz’ın Seher’i neden yönlendirdiğini, ona neden programda sorması için sorular verdiğini, neden akıl hocalığı yaptığını, aralarındaki ilişkinin öğretmen öğrenci ilişkisini aştığı konusundaki sorulara; sadece Seher’e değil tüm öğrencilerine yardımcı olduğunu, Seher’in özel eğitim öğrencisi olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Didem Arslan Yılmaz, hangi sıfatla Seher’i yönlendirdiğini ve ona ezberleyeceği cümleleri tek tek WhatsApp üzerinden neden yazdığını da sorularına ekledi.

        Programın ilerleyen saatlerinde tansiyon yükseldi. Didem Arslan Yılmaz, Özcan Hoca’ya “Seher’e olayın hedefindeki, suçlamaların odağındaki isim Faruk’la ilgili neden sorular yazdırmadınız?” sorusunu da yöneltti. O ise sadece Seher’in psikolojik durumuyla ilgili yardımda bulunduğunu ifade etti.

        Yılmaz, Özcan Hoca için “Faruk’un bu olayda şüpheli olduğuyla ilgili bir beyanda bulunmuyorsunuz, bu yönlendirmeleriyle soruşturmaya zeval vermekten hakkınızda soruşturma açılması gerekiyor”cümlelerini kullandı.

        Didem Arslan Yılmaz hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.

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