Show TV’nin soluksuz izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Manisa’nın Selendi ilçesinde 29 Nisan’da hayatını kaybeden, 29 yaşındaki İsmail Kür’ün şüpheli ölümü konuşuldu.

İsmail’in sevgilisi Seher olay günü ormanlık alanda yaşadıklarını anlatmayı sürdürdü. Otopsi raporu ortaya çıktıktan sonra, İsmail’in ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı. İsmail’in vücudunda delici kesici alet izi olmaması Seher’in “bıçakladım” iddialarıyla örtüşmedi.

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Öte yandan İsmail’in öldüğü gün üzerinde olan pantolonu, çorapları ve saati de canlı yayında mercek altına alındı. İsmail’in annesi Bediye Kür ve babası Mehmet Kür oğlunun son giydiği kıyafetleri stüdyoda görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Pantolonda çok fazla kan olmaması ve kesiğe rastlanmaması kafalardaki soruları arttırdı.