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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Manisalı İsmail Kür’ün şüpheli ölümü! İsmail Kür'e ne oldu?

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Manisalı İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı

        Manisa'da 29 Nisan'da hayatını kaybeden İsmail Kür'ün şüpheli ölümü Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında konuşuldu. Vücudunda delici alet izi bulunmayan İsmail'in sevgilisi Seher'in "bıçakladım" iddialarıyla örtüşmedi. İsmail'in son giydiği kıyafetler de stüdyoya getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:28
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        İsmail Kür'ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
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        Show TV’nin soluksuz izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Manisa’nın Selendi ilçesinde 29 Nisan’da hayatını kaybeden, 29 yaşındaki İsmail Kür’ün şüpheli ölümü konuşuldu.

        İsmail’in sevgilisi Seher olay günü ormanlık alanda yaşadıklarını anlatmayı sürdürdü. Otopsi raporu ortaya çıktıktan sonra, İsmail’in ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı. İsmail’in vücudunda delici kesici alet izi olmaması Seher’in “bıçakladım” iddialarıyla örtüşmedi.

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        Öte yandan İsmail’in öldüğü gün üzerinde olan pantolonu, çorapları ve saati de canlı yayında mercek altına alındı. İsmail’in annesi Bediye Kür ve babası Mehmet Kür oğlunun son giydiği kıyafetleri stüdyoda görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Pantolonda çok fazla kan olmaması ve kesiğe rastlanmaması kafalardaki soruları arttırdı.

        Seher’in İsmail ile ormanlık alanda yaşadıklarının ardından aradığı isim olan ortak arkadaşları Faruk da dün canlı yayındaydı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Seher’in yanına giderken “Elinde neden sopa vardı?” sorusuna öfkelendi.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme İsmail Kür’ün katilini aramayı sürdürüyor. Bugün saat 15.00’de canlı yayınla Show TV’de!

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        #didem arslan yılmaz
        #İsmail Kür
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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