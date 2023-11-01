Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Esra Çömelek: Şarkıcı Doğuş'la dini nikahım var

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Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek’ten bomba bir iddia geldi.

Evli ve ünlü bir isimle birlikte olduğunu söyleyen Esra Çömelek, o ismi canlı yayında açıklayarak herkesi şaşırttı. Çömelek, “Fenomen Mahir’in bana karşı elindeki kozu şarkıcı Doğuş’la olan dini nikahım” dedi.

DOĞUŞ'UN DA KENDİSİNİ KANDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Esra Çömelek’in Doğuş ile birlikte çekilen fotoğrafları ortaya çıktı ve bir doğum günü videosu ile iddialarını belgeledi. Pastanın üstünde yazan “Doğum günün kutlu olsun karıcığım” yazısı da dikkat çekti. Fenomen Mahir tarafından dolandırıldığını iddia eden Esra Çömelek, Didem Arslan Yılmaz’ın canlı yayınında Doğuş’un da kendisini ‘eşimden boşanacağım’ diyerek kandırdığını, boşanmak için Azeri eşinin Doğuş’tan 1 milyon dolar istediğini iddia etti.

CANLI YAYINDA İHBAR YAĞMURU

Magazin dünyasına da bomba gibi düşen bu canlı yayındaki itirafın ardından ünlü şarkıcı Doğuş’un eski tanıdıklarından ihbarlar yağdı. İddialar ve gündemi sarsacak yeni belgeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayınla hafta içi her gün saat 15.00’te Show TV’de.