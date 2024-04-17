Didem Arslan Yılmaz kayıp Dilara'yı buldu!

Yanına kaçtığı sevgilisi Burak’la 5 senedir tanıştığı ve evden kaçıp evlenmek için 18’ine girmeyi beklediğini anlatan Dilara, ailesinden de şiddet gördüğünü kaydetmişti. Dilara’nın iddialarını yalanlayan abi Muhammed ise kardeşinin, sevgilisi Burak tarafından kullanıldığını ileri sürmüştü.

Dilara’nın sevgilisi Burak ilk kez stüdyoya geldi ve Dilara’nın ailesiyle yüzleşti. Dilara’yı sevdiğini ve evlenmek istediğini vurgulayan Burak, 15 yaşına kadar anne ve babasından şiddet gördüğünü, 16 yaşından beri de Bursa’da bir arkadaşının iş yerinde yaşadığını söyledi.

Burak’ın ailesi hakkında anlattıkları herkesi şoke ederken, Muhammet onun da yalan söylediğini kaydetti. Burak, Dilara’yla evlenmek istediğini belirtirken, Muhammet bu isteğe karşı çıktı, Burak ve Dilara’nın gerçekleri sakladığını iddia etti.