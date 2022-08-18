Çılgın temizlik işçisi Hamit, 2 yıl sonra oğluna sarıldı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 467. bölümünde; Türkiye'nin konuştuğu çılgın temizlik işçisi Hamit, 2 yıldır göremediği oğluna kavuşabilmek için Vazgeçme'ye başvurdu.

Didem Arslan Yılmaz, Hamit'i küçük Yasin ile 2 yıl sonra kavuşturdu. Hamit çocuğuna kavuştuğu için oynadı.

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